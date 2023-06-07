Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti

Editör: Özlem Kıral
Batırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon gerçekmiş. Kur 23.56 TL'ye gidiyor” ifadelerini kullandı.
Batırel paylaşımının devamında, "Döviz kurları 22 Haziran'da Para Politikası Kurulu faiz arttırdıktan ve hedef belirledikten sonra dengeye kavuşacak. Belki olağanüstü kararla toplantı öne de alınabilir" ifadelerini kullandı.
Necmettin Batırel yıllar önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılması sonrası gündem olmuştu.
Batırel, programda 'Şak 10 milyar dolar bozdururum, şaşırır millet. Dolar düşer' ifadelerini kullanmıştı.