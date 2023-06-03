Türkiye'yi Mehmet Şimşek mi kurtaracak?

Birkaç gündür sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ile ilgili sözleri dolaşıyor.

Mehmet Şimşek'e yönelik suçlamaları.

Şimdi ise o Mehmet Şimşek Türkiye'nin gündem konusu.

Adeta bir kurtarıcı olarak görülüyor.

Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez borsa yükselecek, her şey eskiye dönecek. Türkiye'ye bütün dünyadan fon ve sermaye akışı olacak.

Merkez Bankası'na döviz yağacak ve kasadaki 76 milyar dolar eksi kapanacak!

Gerçekten öyle mi olacak?

Son 5 yıldır uygulanan politikalarla büyük çöküş yaşayan bu ülkenin ekonomisini bir kişi mi kurtaracak?

Ya da Mehmet Şimşek'in elindeki o sihirli formül mü?

Borsa bile Mehmet Şimşek gelecek diye yükseliyor.

Öncelikle şunu söylemek lazım:

Türkiye'nin sorunu bir kişi tarafından çözülemeyecek kadar büyük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı ekonomi politikaları ortada.

Erdoğan'ın istediği bir düşük faiz politikası var.

Nitekim seçimden 2 gün önce yabancı bir kuruluşa verdiği demeçte faizleri daha da düşüreceğini söyledi.

Yani aynı politika devam edecek.

O halde Mehmet Şimşek neyi değiştirecek?

Erdoğan'ı mı değiştirecek?

İnandığı bir ekonomi tezi ile Türkiye'de yüzde 70 enflasyon yaratan, Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesine neden olan Erdoğan'ı mı değiştirecek?

Mehmet Şimşek'in faizleri yüzde 25'e yükselteceği konuşuluyor.

O halde biz neden o kadar sıkıntı çektik?

Kaybolan 4 yılımızı kim geri verecek?

Madem Mehmet Şimşek'in elinde böyle bir formül vardı neden şimdiye kadar uygulanmadı?

Sorular sorular...

Sonuç olarak şunu gördük ve anladık:

Burası Türkiye...

Birkaç yıl önce kovulduğunuz göreve kurtarıcı kahraman olarak geri dönmeniz mümkün!