Türkiye’yi sarsacak telefon görüşmesi. Gaga Bulut'un Youtube kanalına katılıp 13 yaşındaki erkek yeğenine nasıl tecavüz ettiğini anlattı

İzmir’de iki erkek çocuğu öpüştürdüğü için gözaltına alınan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ’dan bir skandal daha.

Youtube kanalında gay erkekleri ifşaladığını öne sürerek ahlaksız videolar yükleyen Gaga Bulut’un Temmuz ayında kanalına yüklediği video ise tam anlamıyla mide bulandıran bir skandal.

Videoda bir adam 13 yaşındaki erkek yeğenine nasıl tecavüz ettiğini tüm detaylarıyla anlatıyor. Youtuber’ın sorularına cevap veren adam 3-4 ay gibi bir sürede yeğenini kandırmak için neler yaptığını anlatırken videoda anlatılanlar izleyenlerin kanını donduruyor.

2 ay gibi bir sürede binlerce kez izlenen ve yorum alan videodaki ifadeler mide bulandırırken videoya gelen yorumlarda yetkililerin göreve çağrılmaması ise dikkat çekti.