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  • Türkiye’yi sarsacak telefon görüşmesi. Gaga Bulut'un Youtube kanalına katılıp 13 yaşındaki erkek yeğenine nasıl tecavüz

Türkiye’yi sarsacak telefon görüşmesi. Gaga Bulut'un Youtube kanalına katılıp 13 yaşındaki erkek yeğenine nasıl tecavüz ettiğini anlattı

Youtube’da kamuya açık bir kanalda bir sapık 13 yaşındaki erkek yeğenini nasıl kandırarak tecavüz ettiğini detaylarıyla anlattı. Duyanların kanını donduran ifadelerin yer aldığı kanal ise iki erkek çocuğu öpüştürdüğü için hapis yatan Gaga Bulut’a ait.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 12:51
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Türkiye’yi sarsacak telefon görüşmesi. Gaga Bulut'un Youtube kanalına katılıp 13 yaşındaki erkek yeğenine nasıl tecavüz ettiğini anlattı

Türkiye’yi sarsacak telefon görüşmesi. Gaga Bulut'un Youtube kanalına katılıp 13 yaşındaki erkek yeğenine nasıl tecavüz ettiğini anlattı
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İzmir’de iki erkek çocuğu öpüştürdüğü için gözaltına alınan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ’dan bir skandal daha.

Youtube kanalında gay erkekleri ifşaladığını öne sürerek ahlaksız videolar yükleyen Gaga Bulut’un Temmuz ayında kanalına yüklediği video ise tam anlamıyla mide bulandıran bir skandal.

Videoda bir adam 13 yaşındaki erkek yeğenine nasıl tecavüz ettiğini tüm detaylarıyla anlatıyor. Youtuber’ın sorularına cevap veren adam 3-4 ay gibi bir sürede yeğenini kandırmak için neler yaptığını anlatırken videoda anlatılanlar izleyenlerin kanını donduruyor.

2 ay gibi bir sürede binlerce kez izlenen ve yorum alan videodaki ifadeler mide bulandırırken videoya gelen yorumlarda yetkililerin göreve çağrılmaması ise dikkat çekti.

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Hakikat
18.09.2022 13:51
Gereğini yapmayan sorumlu yetkili ve görevliler siz de suça ortaksınız kanuna göre.. Gereğini biran önce yapın işiniz ne sizin...Gerçekten çıldıracam ya...  
 
Faruk
18.09.2022 13:30
Bunu yapan insana benzeyen yaratığı alıp namus cinayetinden hapis cezası alanların arasına atacaksın. 😠😡🤬  
 
N.D
18.09.2022 13:18
İğrenç bir toplum olduk.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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