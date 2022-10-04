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YouTube'da karanlık mod nasıl kullanılır? Batarya daha uzun süre kullanılacak

YouTube uygulamasında çok fazla zaman geçirenler bilir ki parlak mod göz yorar ve bir zamandan sonra batarya azalmaya başlar. Uygulamayı karanlık modda kullanmak telefonun bataryasını da göz sağlığını da koruyacak.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:10
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YouTube karanlık mod nasıl açılır

YouTube'da karanlık mod nasıl kullanılır? Batarya daha uzun süre kullanılacak
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YouTube kullanıcı deneyimini artırmak için güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde YouTube, pil tasarrufu da sağlayan ve göz sağlığını koruyan karanlık mod özelliğini kullanıma sundu.

YouTube’da karanlık modu açmak için tek yapılması gereken cihaza bağlı olarak aşağıda belirtilen birkaç basit adımı tamamlamaktır.

ANDROİD VE İOS CİHAZLARDA KARANLIK MOD

- Youtube uygulamasını açın.

- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Profil simgesine dokunun.

- Buradan Ayarlar‘ı seçin.

- Açılan bölümde Genel seçeneğine tıklayın.

- Ardından Görünüm öğesine dokunun ve Koyu tema seçeneğine tıklayın.

YOUTUBE MASAÜSTÜ UYGULAMASINDA KARANLIK MODU ETKİNLEŞTİRMEK

- Youtube’un web sitesine gidin.

- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Profil simgesine tıklayın ve ardından Görünüm: Cihaz Teması öğesini seçin.

- Buradan Koyu temayı seçerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

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