Yarasa yediği videoyu paylaşmıştı. YouTuber tutuklandı

Taylant’ta ilginç yiyecekler yenildiği bilinmekteyken YouTube’da yayınlanan bir video izleyenleri hayrete düşürdü. Andrew Tate ve Jake Paul gibi bazı kişiler, halkın gözünden düşmemek için bir boks maçıyla dalga geçerken, diğerleri toplum tarafından hoş karşılanmayacak farklı taktiklere başvurdu.

Bu videolardan birini de Phonchanok Srisunaklua adlı bir YouTuber çekti. Videoda nesli tükenmekte olan bir yarasa türünün yediği anlar kaydedilmişti. Bir haber sitesine göre mukbang tarzı video, İngilizce'de "baharatlı ve lezzetli yemek" anlamına gelen Gin Zap Bep Nua Nua adlı kanala yüklendi. Hastalık yayma riski nedeniyle daha büyük sağlık etkileri yaratabilecek durum nedeniyle Phonchanok, 5 yıl hapis ve 13.800 dolar para cezası aldı. Phonchanok Srisunaklua ilk başta suçlamaları reddetti ancak olay için bir özür videosu yayınladı ve gelecekte daha dikkatli olacağını söyledi.