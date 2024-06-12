Yurt dışındaki köpeğin bir öğünde yediği eti emekli bir senede yiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışındaki köpeğin bir öğünde yediği eti emekli bir senede yiyor

Yabancı bir sosyal medya kullanıcısının köpeği için hazırladığı tabak sosyal medyada gündem oldu.

Yurt dışından bir sosyal medya kullanıcısının köpeği için hazırladığı lüks sayılabilecek tabak, Türkiye'de sosyal medyada gündem oldu. Videoda, kullanıcının köpeği için hazırladığı tabakta bol miktarda beyaz ve kırmızı et, çiğ yumurta ve çeşitli yeşillikler bulunuyordu. Bu görüntü, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı düşünüldüğünde, birçok vatandaşın tepkisini çekti.

Köpeğin bir öğünde tükettiği et miktarını, Türkiye'deki emeklilerin ancak bir yılda tüketebileceği konuşuldu. Ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı konusunda zaten zor günler geçiren Türkiye'deki vatandaşlar, bu lüks tüketimin adaletsizliğine dikkat çekti.

Birçok kullanıcı, ekonomik dengesizlikler ve pahalılık nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade ederken, köpeğe sunulan bu lüks yemek tabağı, ülkenin ekonomik durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tepkiler, sosyal medyada hızla yayıldı.

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