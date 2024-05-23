Türkiye'yi terk etmeye başladılar. Akın akın gelmişlerdi

Başta Rusya – Ukrayna savaşı olmak üzere çeşitli sebeplerle Şubat 2022'den itibaren binlerce Rusya vatandaşı, başta İstanbul ve Antalya olmak üzere farklı şehirlerde yaşamaya başladı.

2022'de Türkiye'de oturma izni elde eden Rus sayısı 154 bine çıkarken, 2023' yılında bu sayının üçte bir oranında düştüğü ve 96 bine indiği öğrenildi.

OTURUM İZNİ SORUNU GÖÇE ZORLUYOR

Reuters'in haberine göre, Rus vatandaşları, Türkiye'den oturum izni almakta zorlanmalarının ülkeyi terk etme nedenleri arasında olduğunu belirtiyor.

SIRBİSTAN VE KARADAĞ YENİ ROTALARI

Oturum dışında hayat pahalılığı da Rusların Türkiye'den ayrılmasında önemli bir etken oldu. Bir yandan Türkiye’de geçen ay enflasyonun yüzde 70'e dayanması, bir başka yanda da savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türkiye'de bankacılık işlemlerinin zorlaşması Rusların başta Sırbistan ve Karadağ olmak üzere diğer ülkelere göç etmesine sebep oluyor. Rusların gittiği ülkeler arasında sadece Balkanlar değil, Latin Amerika ülkeleri de (Arjantin ve Brezilya) yer alıyor.

Bununla birlikte zengin ve varlıklı Ruslar, Türkiye'de daha önce 250 bin dolar, son dönemde ise en az 400 bin dolar değerinde mülk satın alması durumunda vatandaşlık alma hakkından faydalanarak Türk vatandaşlığına sahip olma fırsatı yakaladı. Son iki yılda Ruslar en büyük yabancı alıcılar olarak İranlıları ve Iraklıları geride bırakarak zirveye yerleşti.

BÜROKRATİK BİLİNMEZLİKLER RUSLARI ZORLUYOR

Ancak Reuters'a konuşan Rus Eva Rapoport Türkiye'de var olan insan hakları sorunlarına dikkat çekiyor.

Türkiye'den ayrılan Ruslardan olan Rapoport, "bürokratik bilinmezliklerin" Ruslar zorladığını belirtirken, özgürlüklerin kısıtlandığını dile getiriyor.

46 yaşındaki BT uzmanı Dmitriy ise ajansa "Türkiye'de geleceğinizi tahmin edemezsiniz" şeklinde demeç verdi. Eylül 2022'de ülkede kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından St. Petersburg'dan ayrılarak eşi ve 4 yaşındaki oğluyla birlikte İstanbul'a geldiğini söyleyen Dmitriy, Ocak 2023'te oturma izni başvurusu reddedildiğini belirtti. Bu ret kararı sonrası aile, "ekonomik ve siyasi açıdan daha istikrarlı" gördükleri Karadağ'a gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

RUSLAR GAYRİMENKUL ALIMINDA ZİRVEDE

Reuters'e göre son iki yıl üst üste, Türkiye'deki gayrimenkul işlem sayısında yabancı alıcılar arasında Rus vatandaşları birinci sırada yer aldı. 2022'de 16 bin 300, 2023'te ise 10 bin 560 konut Rus vatandaşlarına satıldı.