Cihannüma Kocaeli Temsilciliği, 12 yıl önce yaşamını yitiren Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın anısına vefa gecesi düzenledi.

Geceye milli görüşün öne çıkan isimlerinden Yazar/Şair Emine Şenlikoğlu’nun skandal konuşması damga vurdu. Şenlikoğlu, “Bir söz vardı. Dünyada Yahudilerin kurduğu üç devlet vardır. Biri İsrail, biri ABD, birisi ise Türkiye’dir” dedi.

BugünKocaeli'den Ahmet Akçalan'ın haberine göre, Yazar/Şair Emine Şenlikoğlu, “Bir söz vardır. Dünyada Yahudilerin kurduğu üç devlet vardır. Biri İsrail, biri ABD, birisi ise Türkiye’dir. O kadar aldatılmışız ki köle olduğumuzu görememişiz. Burada da hakkımızı yemişler. Köleler her yerde özel kıyafetler giyerler. Öyle köleler olmuşuz ki kendi kıyafetlerimizi bile giymemişiz. Köleliğimizi fark ettik ve uyandık. Rabbim kölelikten uyanışımızı daha da hızlandırsın” ifadelerini kullandı.

“BU TÜRK IRKÇILIĞINA GİRMEZ Mİ?”

Şenlikoğlu, “Milli” ifadesini “ırkçı” bulduğunu söyleyerek şöyle söyledi:

Milli ifadesi kullanıldığında biz ırkçı mıyız neden bu ifadeyi kullanıyoruz diye düşünüyordum. Bunu Erbakan hocaya sordum. Bu Türk ırkçılığına girmez mi? Biz her ırktan insanları kucaklamaz mıyız diye sordum. Dedi ki ‘Milli Gençlik dediğimiz zaman farklı bir ruh var. Burada ırklar söz konusu değil ruhlar söz konusudur’ demişti

ŞENLİKOĞLU’NUN KONUŞMASININ SONUNDA BÜYÜKAKIN PLAKET TAKDİM ETTİ

Şenlikoğlu’nun konuşması bitince Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahneye davet edildi. AKP’li Büyükakın, Yazar/Şair Emine Şenlikoğlu’na plaket takdim etti.

DAHA ÖNCEKİ ATATÜRK AÇIKLAMALARI DA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu yaptığı Milli eğitimin Atatürk ve İnönü tarafından Amerikalılara verildiğini öne sürmesi yine kamuoyunun tepkilerine neden olmuştu.

O dönem Şenlikoğlu, "Milli Eğitim'de Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023'te tamamlanıyor Atatürk'le İnönü'nün milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda, ama fırtına gibiler de var" diye konuşmuştu.

BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Emine Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki tavrını doğru bulduğunu belirtirken CHP’ye yönelik ise sert ifadeler kullanmıştı: "Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir ki?"