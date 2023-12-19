Yılın son faiz kararında Merkez Bankası ne diyecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin görüşüne göre TCMB'nin 250 ile 500 baz puan aralığında bir faiz kararı alması bekleniyor.