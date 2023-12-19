Yılın son faiz kararında Merkez Bankası ne diyecek?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Yılın son faiz kararında Merkez Bankası ne diyecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin görüşüne göre TCMB'nin 250 ile 500 baz puan aralığında bir faiz kararı alması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl son faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü saat 14.'te açıklayacak. "Nas" denilerek, yüzde 8,5'a düşürülerek, enflasyonun hoplatılmasının ardından yeni ekonomi yönetimiyle birlikte alınan faiz kararlarıyla yüzde 40'a çıkarılmıştı.

TOPLANTI PERŞEMBE GÜNÜ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında, TCMB Para Politikası Kurulu, 21 Aralık Perşembe günü toplanacak ve yılın son faiz kararını açıklayacak.

Kasım'daki PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 40'a yükseltilmişti.

PARA POLİTİKASI KURULU BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

14 Ekonomistin katılımıyla sonuçlanan TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi sonucu açaklandı.

Ekonomistlere göre, TCMB politika faizini 250 baz puan artıracak. 250 Baz puan artışla ilgili görüş ağır basarken, bazı ekonomistler yüzde 45'e çıkabileceğini belirtti.

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