Türkler 30 bin kişiyle Almanya'yı salladı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Türkler 30 bin kişiyle Almanya'yı salladı

Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile karşılaşacak olan Milli Takımımız'da taraftarlar 30 bin kişiyle stada doğru hareket etti, ortalık sallandı.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

Türkiye ilk maçında Gürcistan'ı yendi ve Portekiz de Çekya'yı mağlup etti.

İki ekip, liderlik için kozlarını paylaşacak.

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30 BİN TÜRK STADA YÜRÜYOR
Ay Yıldızlılar, ilk maçında olduğu gibi ikinci maçını da Dortmund'un stadı olan Signal Iduna Park'ta oynayacak.

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Büyük bir kalabalık olan Türk taraftarlar, 30 bin kişi ile stada doğru yola çıktı.

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Taraftarlarımız, tezahüratlar ve marşlarla ortalığı yangın yerine çevirdi.

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