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Cibuti ve Senegallinin parasını Etiyopyalı çaldı. Türkiye'nin yeni hali işte budur

İstanbul Fatih'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı. Haberi okuyanlar "Türkiye'nin yeni hali işte budur" demekten kendini alamadı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:11
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İstanbul’da Cibuti ve Senegallinin parasını Etiyopyalı çaldı. Türkiye'nin yeni hali işte budur

Cibuti ve Senegallinin parasını Etiyopyalı çaldı. Türkiye'nin yeni hali işte budur
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İstanbul Fatih, Aksaray’da polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde “Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı” dedi.

Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 Euro’sunun çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin güvenlik kameralarına takıldığı, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğu belirlendi.

ETİYOPYALI HIRSIZ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Etiyopya  uyruklu  Nahom Z.W. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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