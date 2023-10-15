Turna Kuşu Türkmenistan’a Uçtu

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk ikisi İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Haydar Aliyev Merkezi, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan Film Ajansı ve Bakü Medya organizasyonu ile 8 – 11 Ekim tarihleri arasında Bakü’de yapıldı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Altay, Başkurdistan, Tataristan (Rusya Federasyonu), Gagavuz Yeri (Moldova) ve Türk Dünyası’nın diğer bölgelerinden gelen sinema sanatçılarının katıldığı etkinlik üçüncü defa daha tarihe kaydedildi.

Bakü’de gerçekleşen Türk Dünyası sinemacılarının katıldığı zirvede Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, “Üç yıl önce Uluslararası Sinema Derneği ile bir yolculuğa çıktık. Korkut Ata’nın eşsiz mirası üzerinden, hepimiz için muazzam bir kucaklaşmaya vesile oldu. Bugün çok güzel bir sonuç oluştu” derken bu sonucun hangi anlama geldiğini ise Azerbaycan Kültür Bakanlığı Müşaviri Orhan Sadıkov, "Türk halkıyla bütünleşmeyi tercih ediyoruz" sözleriyle açıkladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Karimli, bir sonraki Korkut Ata festivalinin Türkmenistan'ın Anav şehrine taşınmasını simgeleyen "Turna Kuşu" ödülünü Türkmenistan Sinema Genel Müdür Yardımcısı Salih Bayramof’a takdim etti. Salih Bayramof, dördüncü festivali, 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti' Türkmenistan ilan edilen, Türkmenistan’ın Anav kentinde yapacak olmalarından dolayı çok heyecanlı ve mutlu odluğunu söyledi.

Mutlu olmak için birlik olmalı

Serdar Gökhan ömrünü Türk milliyetçiliğine adadığının altını çizerek şunları söyledi: "Her zaman Türk dünyasının bir arada olması için çaba sarf ettim. Ama görüyorum ki artık bu amaç sona doğru geliyor. Herkes bir arada, Türk ülkeleri bir arada, önemli işler yapıyor, koca bir Türk dünyasını teşkil etmeye çalışıyor. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Dünyanın hedefiyiz, Türk milleti, TÜRKSOY olarak, kendimizi mutlu hissetmemiz için bir araya gelmemiz lazım. Bu tür toplantıların devamını diliyorum."

Türkmenistan Sineması: Kızıl (Altın) Elma

Dört gün boyunca 40 film ve belgesel gösterimleri yapıldı. Bunların tamamına yetişmem elbette ki mümkün değildi. Ancak kaderin cilvesine bakın ki, Türkmenistan Sineması örneklerinden biri olan “Kızıl Elma” filminin adı dikkatimi çekti. Mutlaka görmeliyim diye düşünüyordum. Nizami Sinema Merkezi’nde gösterilen film için konukları götürecek araca bindim. Genç bir delikanlı ile yan yana oturduk. Selamlaşmak dışında hiç konuşmadık. İlginçtir aynı salona girdik ve Kızıl Elma’yı izlemeye başladım. Araçta yan yana oturduğum gencin filmin oyuncusu Ahmet Amandurdyyew olduğunu onu perdede görünce anladım. Ahmet’in rol aldığı film, bizim “Kızıl Elma”dan anladığımız manada bir öze sahip değil: bildiğimiz kırmızı elma anlamında ama eğer benim anlayamadığım bir mecaz var idiyse kusura bakmayın.

Bugüne kadar seyrettiğim en masalsı filmlerden biriydi. Büyükannelerimizin, dedelerimizin uzun kış gecelerinde yatakta bizi koyunlarına alıp anlattığı masalların bir harmanıydı. Yerlerin, göklerin, kurdun, kuşun, suların hakkı elma ise, insanların hakkı da vefadır, verdiği sözdür. Siz yeter ki samimi olun Allah size yardım eder… Mealindeki masajı şu sözle tamamlayayım: Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.

III. KORKUT ATA ÖDÜLLERİ

Başarı Ödülleri

Hocagulu Narliyev, Mayagozel Aymedova, Çarliyar Seyidli (Türkmenistan); Serdar Gökhan, Metin Günay (Türkiye); Hamida Omarova, Oktay Mirgasimov, Orman Aliyev, Agasi Memmedli (Azerbaycan); Firdavs Abdukhalikov (Özbekistan) ve Azamat Satybaldi ( Kazakistan).

Jüri Özel Ödülleri

Kazak yönetmen Doszhan Janbotaev "Jambyl" filmiyle. Türk yönetmen Murat Pay "Hep 33 Yaşında" filmiyle jüri özel ödülü aldı. Ahmet Amandurdiyev ("Altın Elma", Türkmenistan) "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken, Tahmina Rafaella ("Meryem", Azerbaycan) "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

"Abdulla Oripov" (Özbekistan) filmi "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü. Zhuraeva Asel Talibzhanova (Tanrıverdi, Kırgızistan) "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü."En İyi Belgesel" adaylığında üçüncülük ödülü "Benim Çevrem" (Özbekistan), ikincilik ödülü "Argau" (Kazakistan), birincilik ödülü ise "Son" aldı (Azerbaycan – Yön: Fariz Ahmedov). Yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in yaptığı "Stardust", "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü kazandı. Ödülü Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva takdim etti.