Turpun büyüğü İmamoğlu mu?

Belli ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ağır suçlamalarla gözaltına alınması “turpun büyüğü”.

Recep Tayyip Erdoğan’ın iç yarası İstanbul’du. Belediye başkanlığını açık farkla kaybediyordu. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu karşısına rakip çıkıyor(du).

Halkın hassas olduğu meseleler nedir?

Yolsuzluk ve PKK ile iç içelik.

Recep T. Erdoğan CHP’yi kalbinden vuracaktı.

İBB üzerine yürüme yeni değil. Turp-heybe bağlantısını R. T. Erdoğan ilk ne zaman kurdu?

CHP’li İstanbul-Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat, belediye ihalelerini yönlendiren “suç örgütü” soruşturmasından dolayı tutuklanmıştı. (13 Ocak 2025)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Merkez yürütme Kurulu’nu İstanbul’da toplamış, gazetecilere yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

“Temel tespitimiz şudur; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bugün yaptığı iş, CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz, ondan emin değiliz. Bu savaş ilânını görüyor ve kabul ediyoruz.” (17 Ocak 2025)

Ak Parti Genel Başkanı+Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan, Özgür Özel’e cevap verirken “Daha turpların büyükleri heybede” demişti. “Turp-heybe” deyiminin geçtiği konuşması öyle anlaşılıyor ki, İBB’ye yapılan dünkü operasyonları işaret ediyordu:

“Sayın Özel başka yerlerde haramî arayacağına kendisini fazla yormasın, yanındaki, yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlık ve arsızlıklar aşikâr olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Hâlbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir.” (17 Ocak 2025)

İstanbul gibi dünyanın sayılı şehrinin belediye başkanı olacak, sonra Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak için kolları sıvayacak. Ardında pürüz bırakmaması gerekir.

Ekrem İmamoğlu’nun üzerine yürüme çok önceden planlanmış. Ekrem İmamoğlu tarafı, belli ki açık verdi veya açık icat edildi!

Para bağlantıları netameli...

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Sizi geçmişe, 2001 yılına götüreceğim. Hürriyet gazetesinin 5 Ağustos 2001 tarihli haberinden:

“CNN Türk’te ‘Eğrisi Doğrusu’ programında Taha Akyol’un sorularını yanıtlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, ekonomiden siyasete kadar birçok konudaki yorumlarını anlatırken, kendilerini Yenilikçiler olarak adlandıran grubun lideri Tayyip Erdoğan’a ilişkin görüşlerini de açıkladı. Koç, şunları söyledi:

‘Tayyip Bey'in bir geçmişi var. Muhtelif partilerden geldi. İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı, üç aya mahkûm oldu. Bazı İngilizler der ki, liderler hapishaneden geçer. O da derslerinin hepsini yapmış oldu. Şimdi Tayyip Erdoğan yeni bir misyona soyunuyor. Bu iş para meselesi. Tayyip Erdoğan’da çok para olduğunu radyolardan dinledik, 1 milyar dolar para biriktirmişler, nasıl biriktirdilerse. Dolayısıyla onun malî derdi olacağını zannetmiyorum. Tayyip Bey, kendini yenilediğini söylüyor, ben kendisini çok yenilediğine inanmıyorum. Bunlar bir misyon yürütüyorlar.”

Ünlü iş adamının bu açıklaması o zaman çok tartışılmış, Recep T. Erdoğan iktidar olunca, Koç Holding’e eğreti bakmış, Holding yönetimi aralarını düzeltebilmek için bin türlü yol denemişti.

(Rahmi Koç’un oğlu Mustafa ve Ali Koç 21 Ocak 2016’da R. T. Erdoğan’ı ziyaret etmiş, ertesi gün Mustafa Koç kalp krizinden hayattan kopmuştu. R. T. Erdoğan derin üzüntüsünü belirtmiş, “Bir gün önce akşam üzeri sohbet etmiş ve hatta şakalaşmıştık.” demişti.)

Parti parayla kurulur. R. T. Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında gelecekte parti kurmak için hazırlık yapıldığını, içlerinde sık görüştüklerimin ağzından duymuştum. Parasız parti kurulmayacağını da söylerler ve birtakım helâl para toplamalarından bahsederlerdi.

O dönemde Refah Partisi, kendilerini tamamen parti çalışmalarına vermesi için bazı görevlileri aylığa bağladığını da söylerlerdi.

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Saray’ın İstanbul hamlesi CHP’yi kökten eritmektir. Hep geçmişte “Cami kapatmışlardı”, “Ezanı Türkçe okutmuşlardı” demeleri, Kemalizm üzerine gitmeleri, Atatürk deyince dudak bükmeleri, CHP’yi eritmeye yetmedi. Başka bir yol aradılar. Bu yol, dediğimiz gibi halkın yolsuzluk ve PKK hassasiyeti.

Tuttururlar mı?

Hâdise çok yeni... Günler ne getirecek, göreceğiz.



