‘Turuncu’ kategorideki PKK’lı teröriste rekor ceza

Şemdinli’nin Altınsu köyünde 2015 ve 2018 yılları arasında, Kayalar köyünde 2018’de ve Yüksekova’nın Onbaşılar köyünde 2018 ve 2019 yılları arasında gerçekleşen saldırılarda birçok kişi yaralandı ve hayatını kaybetti. Ayrıca, 2012’de Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleşen bir saldırıda 2 polis ve 1 sivil yaralandı.

Bu saldırılara katılan terörist Reşit Yanık’ın yargılandığı dava sonuçlandı.

Duruşma, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi ve sanık Reşit K., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın ve avukatının savunmalarını dinledikten sonra kararını verdi. Sanık, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “kasten öldürmek”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, “tehlikeli maddelerin bulundurulması” ve “6136 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 405 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.