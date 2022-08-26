Bakan Nebati'nin ABD'ye tepkisini masasındakiler bile duymadı; İsmet İnönü ABD'ye tokat gibi yanıt vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türk iş dünyasına gönderdiği yaptırım mektubuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

“Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır.” diyen Bakan Nebati, “Türkiye, dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir.” dedi.

NEBATİ'YE GÖRE ABD MEKTUPTA, TÜRKİYE'Yİ ÖVMÜŞ!

Devamında şu ifadeleri kullanan Nebati, “ABD Hazine Bakanlığı’nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor. Komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız.” şeklinde konuştu.

MEKTUBUN İÇERİĞİNDE NE VARDI?

ABD’li ünlü yayın kuruluşu Wall Street Journal, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’nun, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’ne (TÜSİAD), “Türk şirketler eğer yaptırım uygulanan Ruslarla iş yaparsa ABD yaptırımları uygulanabilir. ABD’nin uyguladığı yaptırımlara maruz kalan kişi ve kuruluşlara destek gösteren herkes ABD yaptırımlarına maruz kalır. Türk bankaları yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla, aynı ABD bankalarıyla olduğu gibi bir ilişki kuramaz.” Satırlarının yer aldığı bir mektup gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

İSMET İNÖNÜ ABD’NİN TEHDİDİNE BOYUN EĞMEMİŞTİ

Bakan Nebati’nin ABD’nin mektubuna verdiği yanıt sonrası, dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ın, dönemin başbakanı İsmet İnönü’ye gönderdiği mektup sonrası İnönü’nün verdiği yanıt akıllara geldi.

ABD Başkanı Johnson imzalı mektup, diplomatik geleneğin tüm saygı sınırlarını aşarken, Türkiye Cumhuriyeti'ni Başbakanı nezdinde alenen tehdit ediyordu. Tarihler 5 Haziran 1964'ü gösterirken Başbakan İnönü'ye ulaşan şifreli mektupta, ABD Başkanı Johnson imzalı mektupta, şöyle demişti:

“YENİ BİR DÜNYA KURULUR…”

“Türkiye, NATO üyesi bir ülke olan Yunanistan ile arasında bir gerilim yaratacak, Kıbrıs'a müdahale gibi bir hareketlilik içine girecek olması durumunda, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik olası bir işgali karşısında, NATO'nun bu işgale müdahalede çekimser kalabilecektir. Ayrıca böyle bir girişimde Türkiye, Amerikan silahlarını kullanamaz!”

İnönü ise Johnson’a cevap olarak, “Yeni şartlarda yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini bulur." demişti.

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