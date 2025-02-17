TÜSİAD başkanlarını da derdest ederler mi?!

TÜSİAD, Saray Hükûmeti’ini tenkit bombardımanına tutması kaç gündür, manşetlerde.

TÜSİAD’ın geçmiş arızaları say say bitmez. Bu arızalara sonra geleceğim.

TÜSİAD’ın adının değiştirdiğini biliyor musunuz? Burada yazmıştım. “İş insanları” modası yaygınlaşınca, “Kadınlar baş tacımız.” demiş olmalılar ki, “iş adamları”nda kadın görünmediğini sanarak, 18 Ocak 2018’de, genel kurullarında, oy birliği ile “Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği”, adını “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirdiler. Paraya hükmeden koskoca insanlar, “adam” içinde “kadın”ın varlığını yok sayıp tümünü “insan” görüyorlar. Tümü insan elbette... “Adam” ismi Hz. Âdem’e kadar uzanır. Genel ifadede “kadın” da “adam” içindedir. Özelde kasta göre “iş kadını” denir.

Ben de çok önce “iş kadını”nı kullandım. 1992’de, İzmir’de “3. İktisat Kongresi”ni takip etmiştim. Çok ünlü bir “iş kadını” ile röportaj yapmıştım. O kişiyi yazımda “iş kadını” sıfatıyla andım. (Yeri değil ama bizim yazdığımız ayrıntıda bu kongreden bahsedilmediği için, notlarımıza “İlk İzmir İktisat Kongresi’den Bugüne” başlığı altında girebilirsiniz. CHP milletvekili İlhan Kesici, o dönemde Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı'ydı. İlhan Kesici Bey, yazılarımı bütün hâlinde kendi sitesinde de verdi: https://www.ilhankesici.org/tr/medya/basin/ilk-izmir-iktisat-kongresinden-bugune)

TÜSİAD’ın adı “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirildiğine göre kısaltılmışı da “TÜSİİD” olmalıydı. Yeri geldi, yine hatırlatayım. Bilerek değiştirmemişlerdir. Nemize gerek bize –İD”-İT” derler, demişlerdir.

Hükûmet kanadı, TÜSİAD’çılara yüklendikçe yükleniyor. TÜSİAD’ı TÜSİİD diye değiştirselerdi, “-İD/İT” derler başka bir şey demezlerdi!

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TÜSİAD’da bir yönetim kurulu başkanı, bir de tecrübeli isimler arasından seçilmiş, “Yüksek İstişare Konseyi Başkanı” vardır.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, TÜSİAD Genel Kurulu’nda “Saray Hükûmeti”ne yüklendikçe yüklendi.

Zafer Parti'sinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın, sinema oyuncularının menajeri Ayşe Barım’ın tutuklanmalarına, Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmaya, belediyelerin başına kayyımların getirilmesine, ordudan ihraç edilen teğmenlere dair söylemedikleri söz bırakmadılar.

İş adamları, bir ışık görmeseler, böyle açıktan konuşmazlar. Ceplerine dokunacak tenkitlerden kaçınırlar. Bu kadar açık tenkide girdiklerine göre, ufukta ne gördüler acaba?!

Son seçimde Ak Parti’nin ikinci parti çıkması, cumhurbaşkanlığı seçimin yüzde 52 gibi ucu ucuna oyla kazanmaları, önümüzdeki seçimlere yönelik yapılan kamuoyu yoklamalarında Ak Parti’nin CHP’yle ya baş başa, ya bir iki puan ardından çıkması, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan kamuoyu yoklamalarında Recep T. Erdoğan, iki rakip adayın gerisinden gelmesi TÜSİAD’çıları umutlandırmış olmalı.

Elbette yargının bağımsızlığından bahsetmek mümkün değil. Meselâ Ümit Özdağ nasıl tutuklanır?! İnsanın aklı almıyor.

Gazeteci Suat Toktaş’ın haber yayınlanmasına izin verdiği için hapsi atılması, ta Gezi Olayları’na giderek Ayşe Barım’ın içeri tıkılması, Cumhurbaşkanlığına adaylığı söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dört duvar arasında sokmak için olmadık yol aranması...

Birgün’den üç yönetici, bir başka gazetede çıkan haberi sayfalarına taşıdıkları için gözaltına alındılar. Sonra serbest bırakıldılar. Başka gazetede çıkmış haber alıntılanıyor. O gazete için bir hareket yok (olmaması da gerekir zaten), Birgün gazetesinin yöneticilerine hemen gözaltı kararı!...

Hükûmet tarafı “yargı bağımsızdır” deyip durmasın. Yargının taraflılığına nihayetinde hükûmet müdahale edecek. Bu niye akla getirilmiyor?

Saray Hükûmeti üyeleri, Ak Parti yöneticileri TÜSİAD’a yüklendikçe yüklendiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Mehmet Ömer Arif Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Acaba diyorum, Mehmet Ömer Arif Aras’ın malikânesini basıp didik didik ararlar, sonra gözaltına alırlar mı?

Güç gösterisi için mümkündür. Para babalarını bile tutuklarız, diyebilirler.

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TÜSİAD’ın günahı çok dedim. TÜSİAD’ın günahlarını da sıralayacağım.