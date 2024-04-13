Tutulma kehaneti gerçekleşti: Ortadoğu’yu korkutan gizemli cisim ‘Şeytan Kuyruklu Yıldızı’ çıktı

Ortadoğu ülkeleri gökyüzünde nadir bir olaya tanıklık etti.

Astronomlar tarafından 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak isimlendirilen '12P/Pons Brooks' kuyruklu yıldızı bu bölgeden geçti.

Olağanüstü gökyüzü olayı bölgedeki insanlar arasında korku yarattı. Bazı kişiler kuyruklu yıldızı İran ile İsrail arasındaki gerilime bağlayarak, Tahran’dan Tel Aviv’e yönelik bir hava saldırısı olabileceği yorumlarını yaptı.

'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' Türkiye'nin doğusunda yer alan illerden de gözlemlendi.

TUTULMA KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ

Kuyruklu yıldızın geçişi, 8 Nisan’da gerçekleşen Güneş tutulmasından önce astrologlar tarafından ortaya atılmıştı.

5 gezegenin Güneş tutulması sırasında hizalanacağı ve Yeşil kuyruklu yıldızın görüleceği de öne sürülenler arasında yer almıştı.

'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nın bir sonraki geçişinin ise 2095 yılında olacağı bilgisi verilmişti.