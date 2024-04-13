İran cephaneliğini sergiledi: İsrail'i vurabilecek 9 farklı füze tipi tanıtıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İran cephaneliğini sergiledi: İsrail'i vurabilecek 9 farklı füze tipi tanıtıldı
İsrail’e saldırı planları yapan İran, Kızıldeniz'i aşarak İsrail'in önemli şehirlerini ve Ortadoğu'daki ABD üslerini vurabilecek 9 farklı füze tipini tanıttı.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemiş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Tahran, saldırının ardından Tel Aviv’e misilleme tehdidinde bulundu. Hem İsrail hem de ABD, İran'ın bölgedeki önemli üslere yönelik olası saldırılarına karşı alarma geçmiş durumda.

İRAN 9 FARKLI FÜZE TİPİNİ TANITTI

Bölgedeki gerilimin gölgesinde İran, Kızıldeniz'i aşarak İsrail'in önemli şehirlerini ve Ortadoğu'daki ABD üslerini vurabilecek bir dizi füzeyi tanıttı.

İran merkezli ISNA haber ajansı, bazıları 1242 mil menzile ve saatte 560 mil hıza sahip 9 tür füzeyi sergiledi.

Yayınlanan videoda; Sejjil, Khaibar, Emad, Shahab-3, Ghadr-110, Paveh, Fattah-2, Kheibar Sheka, Haj Qasem füzeleri yer aldı.

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