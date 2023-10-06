Tütün grubuna bir zam daha. Tekele giden şok geçiriyor. İşte yeni fiyatlar

Geçtiğimiz hafta bazı sigara fiyatlarına 5 TL zam gelmişti. Gelen zam sonrası sigara fiyatları 55 TL'yi geçti. Vatandaşlar tütüne yönelmişti ama tütüne de zam geldi.

Tütün grubuna bir zam daha. Tekele giden şok geçiriyor. İşte yeni fiyatlar

Enflasyon sigara fiyatlarını da vurdu.

Her geçen gün her ürüne gelen zamlarla ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşa bir kötü haber de tütünden geldi.

Tütün ürünlerine yapılan bu zam, tiryakileri maddi anlamda daha da zorlayacak.

YENİDEN ZAM

Sigara ürünlerine en son gelen zam Philip Morris ve JTI gruplarına 5 TL olarak gelmişti. Şimdi gelen ve fiyatlara yansıtılan zam ise Camel Yellow 100 gr sarmalık tütüne oldu. Gelen zam ile beraber fiyatı 85 liradan 100 liraya yükseldi. Açıklanan bu zam haberinden sonra tiryakilerin tepkileri ise oldukça büyük oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 48 TL
Winston Dark Blue & Deep Blue: 48 TL
Winston: 49 TL
Winston Slims: 50 TL
Winston Xsence: 51 TL
Camel Slender: 46 TL
Camel Deep Blue: 46 TL
Camel Black & White: 47 TL
Camel Yellow & Brown: 48 TL
Monte Carlo: 46 TL
Monte Carlo Slender: 46 TL
LD: 46 TL
LD Slims: 46 TL
Marlboro Edge (Blue/Sky): 49 TL
Marlboro Touch (Blue/Gray/White): 50 TL
Marlboro (Red/Touch): 51 TL
Parliament Aqua Blue Slims: 53 TL
Parliament: 52 TL
Parliament Midnight Blue: 51 TL
Muratti: 49 TL
Muratti Blu: 48 TL
Lark: 48 TL
Chesterfield: 47 TL
L&M: 47 TL
Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 55 TL

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