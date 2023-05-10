Tuvana Türkay İzzet Antebi aşkında mutsuz son. Magazin gündemi karşılıklı ihanet iddialı ile çalkalanıyor

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi arasında 2022 yılının mart ayında başlayan aşk geçtğimiz gülerde noktalandı. Bu haberin ardından magazin gündemi ihanet iddiaları ile çalkalandı. İddialara göre; güzel oyuncu, sosyetik playboyu 'A' isimli bir yapımcıyla aldattı. İzzet Antebi de o arada boş durmadı ve birçok güzel kadınla kısa süreli ilişkiler yaşadı.

İzzet Antebi'nin Didem Sarı ile biten evliliğinden sonra yaşadığı sıkıntılı günlerinde sevgilisine destek veren Tuvana Türkay, İzzet Bey'in çocuklarıyla da kaynaştı.

1 YILLIK AŞK BİTTİ!

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz yaz boyunca Bodrum'da mutluluk pozları veren güzel oyuncu ile İzzet Antebi, kısa bir süre önce yollarını ayırdı. Tuvana Türkay, sosyetik iş insanını Instagram'da takibi bıraktı. Bu ayrılığın ardından da ihanet iddiaları peş peşe geldi.

AYRILIĞIN NEDENİ İHANET Mİ?

Magazin ve sosyete kulislerinde konuşulanlara göre; ilişkideki krizin ardından her iki taraf da birbirine ihanet etti. Söylentilere göre; Tuvana Türkay, baş harfi 'A' olan çok ünlü bir yapımcıyla İzzet Antebi'yi aldattı. Antebi'de sayısız güzelle kısa kaçamaklar yaptı. Bıçak sırtındaki ilişki de ihanet zinciri nedeniyle bitti.