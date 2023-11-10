Tüyleri diken diken eden anlar... Celal Şengör'ün katıldığı dünyaca ünlü bilim akademisinde Atatürk için saygı duruşu

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Accademia dei Lincei isimli 1603 yılında kurulan ve dünyaca ünlü bilim insanlarının üyesi olduğu bilim akademisine katılım töreninde Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Salonda bulunan tüm üyeler Şengör'e eşlik etti.

Tüyleri diken diken eden anlar... Celal Şengör'ün katıldığı dünyaca ünlü bilim akademisinde Atatürk için saygı duruşu

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Accademia dei Lincei isimli 1603 yılında kurulan ve dünyaca ünlü bilim insanlarının üyesi olduğu bilim akademisine katılım töreninde Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Salonda bulunan tüm üyeler Şengör'e eşlik etti.

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