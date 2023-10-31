Tuzla’da kasa anahtarını kopyaladılar, 2 buçuk milyonluk soygun yaptılar

İstanbul Tuzla’da bir AVM’de işyerinin kasa anahtarını kopyalayarak hırsızlık yapan şahıs ve 2 arkadaşı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 25 Ekim 2023 tarihi saat 22.00 sıralarında Tuzla ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki bir iş yerinde hırsızlık suçunun gerçekleştiği ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin işyerine ait kamera kayıt cihazını çaldıkları belirlendi. Güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen K.H(20), Ş.G (38) ve Y.G(25) olduğu tespit edildi.

İşyerinde bulunan kasadan 56 bin 300 Dolar, 9 bin Euro, 150 bin TL nakit para, 33 adet çeyrek altın, 22 adet tam altın, maddi değeri yaklaşık 27 bin TL olan 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi.

İncelemelerin devamında olayı gerçekleştiren şahıslardan K.H isimli şahsın işyeri çalışanı olduğu ve kasanın anahtarlarını kopyalayarak Y.G isimli şahsa verdiği, bu şahıs ise abisi olan Ş.G isimli şahısla hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Şahıslar ikamet adreslerine düzenlenen operasyonla olayda çaldıkları eşya ve para ile birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Yakalanan K.H, Ş.G ve Y.G isimli şahıslar “İşyerinden Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.