Tuzla’da kasa anahtarını kopyaladılar, 2 buçuk milyonluk soygun yaptılar

Tuzla’da çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyalan şahıslar, 2 buçuk milyonluk soygun gerçekleştirdi

KAYNAK: İHA
Tuzla’da kasa anahtarını kopyaladılar, 2 buçuk milyonluk soygun yaptılar

aw065868-01.jpg

İstanbul Tuzla’da bir AVM’de işyerinin kasa anahtarını kopyalayarak hırsızlık yapan şahıs ve 2 arkadaşı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 25 Ekim 2023 tarihi saat 22.00 sıralarında Tuzla ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki bir iş yerinde hırsızlık suçunun gerçekleştiği ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin işyerine ait kamera kayıt cihazını çaldıkları belirlendi. Güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen K.H(20), Ş.G (38) ve Y.G(25) olduğu tespit edildi.

İşyerinde bulunan kasadan 56 bin 300 Dolar, 9 bin Euro, 150 bin TL nakit para, 33 adet çeyrek altın, 22 adet tam altın, maddi değeri yaklaşık 27 bin TL olan 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi.

İncelemelerin devamında olayı gerçekleştiren şahıslardan K.H isimli şahsın işyeri çalışanı olduğu ve kasanın anahtarlarını kopyalayarak Y.G isimli şahsa verdiği, bu şahıs ise abisi olan Ş.G isimli şahısla hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Şahıslar ikamet adreslerine düzenlenen operasyonla olayda çaldıkları eşya ve para ile birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Yakalanan K.H, Ş.G ve Y.G isimli şahıslar “İşyerinden Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öne Çıkanlar
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Son Haberler
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü var. Flaş iddia Dünya
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü var. Flaş iddia
Çiftçiler tarladaki pancarları korka korka topluyor. Tarlaya gelen donup kalıyor Gündem
Çiftçiler tarladaki pancarları korka korka topluyor. Tarlaya gelen donup kalıyor
Bursa'da gece yarısında fabrikalara baskın düzenlendi Gündem
Bursa'da gece yarısında fabrikalara baskın düzenlendi
Lale Orta’nın VAR odasına girip Fenerbahçe maçının görüntülerini nasıl aldığı ortaya çıktı Spor
Lale Orta’nın VAR odasına girip Fenerbahçe maçının görüntülerini nasıl aldığı ortaya çıktı
'Yenilir yutulur şeyler değil' Deniz Çoban Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem hatalarını açıkladı Spor
'Yenilir yutulur şeyler değil' Deniz Çoban Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem hatalarını açıkladı
Tuğba Ekinci'den canlı yayında kadınları çıldırtacak sözler Magazin
Tuğba Ekinci'den canlı yayında kadınları çıldırtacak sözler
Bahçeli grup toplantısında konuştu: "Onların akıların alırım" Gündem
Bahçeli grup toplantısında konuştu: "Onların akıların alırım"