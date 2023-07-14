Tuzla'da Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde yangın

Tuzla, Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Tuzla'da Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde yangın

(İHA) Tuzla, Kimyacılar Sanayi Sitesi Analitik Caddesi'nde kimyasal tutkal ve tekstil yapıştırıcısı üreten fabrikada saat 00.10 sıralarında kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu yangın çıktı.

Bahçedeki kimyasal maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek trafoya ve binaya sıçradı.

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Çıkan yangında patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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"OLUMSUZ GAZ SALINIMI OLMADIĞINI TESPİT ETTİLER"

Yanan fabrikada incelemelerde bulunan Tuzla Kaymakamı Ali Akça “Ben-kim isimli kimyasal bir tesiste meydana gelen yangın saat 00.10 sularında meydana geldi ve ardından emniyete ihbar geliyor.

Patlama ve yangın var şeklinde. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye seri bir şekilde olay yerine geliyor. Çok şükür herhangi bir yaralanan yok, can kaybı yok, dumandan etkilenen yok.

Şu an itibariyle arkadaşlarımız yangının tamamıyla kontrol altına alındığını söylediler.

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Muhtelif kimyasal ve tutkal yapıştırıcısı üreten bir iş yeri burası. Dolayısıyla arkadaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi konunun dramatik, travmatik bir olaya dönüşmesini önledi.

Yine itfaiyenin kalibrasyonlu ölçüm cihazları ile yapmış oldukları ölçümlerde de herhangi bir olumsuz gaz salınımı olmadığını tespit ettiler. Tekrar geçmiş olsun.”

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