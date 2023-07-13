Üniversite'de çıkan yangına havadan müdahale

Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki bir kafede çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Üniversite'de çıkan yangına havadan müdahale

DHA’dan alınan habere göre yangın, saat 16.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir kafede çıktı. Kafeden duman yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu.

Yangının çalılıklara ve ormana alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale etti.

1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında kafe kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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