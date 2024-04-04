Tuzla’da seçimi kaybeden AKP’li eski başkan 75 dönümlük belediye arazisini satışa çıkardı

Yerel seçimde AKP’li Şadi Yazıcı’ya karşı seçimi kazanarak Tuzla Belediye Başkanı olan Eren Ali Bingöl çarpıcı açıklamalar yaptı. Bingöl, AKP’li eski Başkan Şadi Yazıcı’nın 75 dönümlük arazinin satışı için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bingöl, AKP’nin seçime itirazının nedeninin satış için süreci geciktirmek olduğunu vurguladı.

Tele 1 canlı yayınında konuşan Eren Ali Bingöl şu ifadeleri kullandı.

“Biz yaklaşık 20 bin oy farkıyla bu seçimi kazandık. Yaklaşık 4 bin geçersiz oy var. Buna rağmen oyların tekrar sayılması için itiraz ettiler. Bunun amacı süreç kazanmak. Pazartesi günü Tuzla Belediyesi’nin toplamda 75 dönümden oluşan iki parselini iştirak şirketine satışı için başvuruda bulundular. Satış gerçekleşti. Ne yapmaya çalışılıyor? İtirazla mazbatayı uzatmaya çalışıyorlar. Sanki yeni seçilmişler gibi başkan yardımcısı atıyorlar. Özel kalem müdürü atıyorlar. İmza attırmaya çalışıyorlar. Memurlar bizi arıyor. İmza atalım diye baskı kuruyorlar, imza atmıyoruz diyorlar. Memur imza atmayınca belediye başkanı bizzat imza atıp işlemleri sürdürmek istiyor. Bize düşmek bu hakkı korumak”