Tuzla'da seramik malzemelerin bulunduğu depoda yangın

Kaynak: DHA
Tuzla'da seramik malzemelerin bulunduğu depoda yangın
Tuzla'da, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir seramik malzeme deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, depoda ciddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, depoda bulunan seramik malzemelerin yanmasıyla büyüdü ve depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri ve depo çalışanları, yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangının ardından havadan çekilen görüntülerde, depoda ciddi hasarın olduğu görüldü. Fabrikada çalışan bir kişi, olayı şu sözlerle aktardı: "Biz fabrikada çalışıyorduk. Dumanları gördük. Kendi yerimiz olduğunu bilmiyorduk aslında. Geldiğimizde çok hızlı şekilde yayılmış. Depo olarak kullanılıyordu. Banyo aksesuarları vardı." Yangının nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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