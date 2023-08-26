Tuzlaspor Eyüpspor maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanan Tuzlaspor- Eyüpspor maçının biletleri adeta dudak uçuklattı. Ev sahibi ekip rakip takım bilet fiyatlarını 21 bin TL, kendi seyircisinin bilet fiyatlarını ise 17 bin TL olarak duyurması üzerine sosyla medyada taraftarlar ayağa kalktı.

Tuzlaspor Eyüpspor maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Eyüpspor bugün 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaşacak.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI
Karşılaşma öncesi Tuzlaspor'un satışa sunduğu maç biletlerinin fiyatları dudak uçuklattı. Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde rakip takım bilet fiyatlarını 21 Bin TL olarak duyurdu. Aynı zamanda kendi seyircileri için de satışa sunulan biletlerin fiyatını 17 Bin TL olarak açıkladı.

HİÇBİR BİLET SATILMAMIŞTI
Geçen sezon Tuzlaspor, yine Eyüpspor maçında rakip takım tribünün bilet fiyatlarını 50 Bin TL olarak açıklamış ve rakip takım tribününde hiçbir bilet satılmamıştı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI
Fiyatların bu durumda olmasına taraftarlar sosyal medyada ayağa kalktı. Taraftarlar "Kara para aklamanın kısa bir yolu" dedi.

ekran-goruntusu-2023-08-26-170607.png

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor Dünya
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu Spor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu Güncel
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak Spor
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu Güncel
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı Güncel
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı Güncel
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı