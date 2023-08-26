Tuzlaspor Eyüpspor maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı



Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Eyüpspor bugün 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaşacak.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Karşılaşma öncesi Tuzlaspor'un satışa sunduğu maç biletlerinin fiyatları dudak uçuklattı. Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde rakip takım bilet fiyatlarını 21 Bin TL olarak duyurdu. Aynı zamanda kendi seyircileri için de satışa sunulan biletlerin fiyatını 17 Bin TL olarak açıkladı.

HİÇBİR BİLET SATILMAMIŞTI

Geçen sezon Tuzlaspor, yine Eyüpspor maçında rakip takım tribünün bilet fiyatlarını 50 Bin TL olarak açıklamış ve rakip takım tribününde hiçbir bilet satılmamıştı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI

Fiyatların bu durumda olmasına taraftarlar sosyal medyada ayağa kalktı. Taraftarlar "Kara para aklamanın kısa bir yolu" dedi.