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Özcan Bizati: Kolay bir müsabaka olmadı

Tuzlaspor teknik direktörü Özcan Bizati, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:07
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Tuzlaspor'un hocasından flaş açıklamalar

Özcan Bizati: Kolay bir müsabaka olmadı
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TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ‘u 1-0 mağlup etti.

"KOLAY BİR MÜSABAKA OLMADI"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, “Bugün her türlü zorluğa hazır olmamız gereken bir müsabakayı geride bıraktık. Saha ve zemin şartlarının hava koşullarının sonucu olarak iyi olmayacağını tahmin ediyorduk. Maça hazırlanırken de çalışmalarımızı ve planlarımızı da buna göre yaptık. Kolay bir müsabaka olmadı. Oyunun bazı bölümlerinde skor olarak üstün olsak da topa sahip olmayı başaramadık. Netice itibari olarak galip gelerek 3 puanın sahibi olduğumuz için mutluyuz. Bugün sahada yürekleri kadar büyük bir mücadele veren oyuncularımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

"MAÇ MAÇ GİTMEK GEREKİYOR"
Alınan galibiyet ile gelinen noktada hedeflerinin değişip değişmedi hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Özcan Bizati, “Zorluk seviyesi yüksek bir ligde mücadele ediyoruz. Maç maç gitmek gerekiyor. Önümüzdeki bir iki maçı da galibiyet ile tamamlayarak hedeflerimizden bahsederken daha net konuşmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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