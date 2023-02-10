Sıcak gelişme.. TFF Başkanı Büyükekşi'den Spor Toto 1.Lig maçları ile ilgili açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Başkan Büyükekşi ayrıca, Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'den çekildiğini, Adanaspor'un ise başvurusunu beklediklerini bildirdi.

TRANSFER KONUSUNDA YENİ KARAR

Transfer konusunda yeni bir karar aldıklarını açıklayan başkan Büyükekşi "Ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların, havuzda olması şartıyla; gerek Süper Lig, gerekse de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde, yabancı oyuncuların +1 olarak oynaması için izin vereceğiz.

Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.