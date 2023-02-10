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Sıcak gelişme.. TFF Başkanı Büyükekşi'den Spor Toto 1.Lig maçları ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:12
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TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı. İşte Spor Toto 1.Lig maçları ile ilgili karar

Sıcak gelişme.. TFF Başkanı Büyükekşi'den Spor Toto 1.Lig maçları ile ilgili açıklama
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Başkan Büyükekşi ayrıca, Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'den çekildiğini, Adanaspor'un ise başvurusunu beklediklerini bildirdi.

TRANSFER KONUSUNDA YENİ KARAR
Transfer konusunda yeni bir karar aldıklarını açıklayan başkan Büyükekşi "Ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların, havuzda olması şartıyla; gerek Süper Lig, gerekse de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde, yabancı oyuncuların +1 olarak oynaması için izin vereceğiz.

Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

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