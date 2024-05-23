TV Yayın akışı 23 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 23 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Televizyon izleyicileri, sabahın erken saatlerinden itibaren bugün hangi kanalda hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Her gün birbirinden ilginç programlar ve reyting rekorları kıran diziler, ekranlarca izleyicilerle buluşurken, sizler için 23 Mayıs Perşembe günün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Beşiktaş-Trabzon
22:45 Kupa Töreni
23:15 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:15 Aldatmak
02:40 Maraşlı

0x0-1623317668677.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

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07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
22:30 Eyyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Uğurlugiller
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Buz Yolu (Yabancı Sinema)
00:30 Kara Ağaç Destanı
03:10 Gönül Dağı
05:40 Seksenler

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

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