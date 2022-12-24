Tv100 stüdyosunda gergin anlar. İYİ Partili Üçok ile Fuat Uğur arasında 'terör' tartışması

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Ahmet Zeki Üçok, tv100.com yazarları Latif Şimşek, Fuat Uğur, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaptığı terör soruşturması programda masaya yatırıldı.





"ALNINI KARIŞLARIM BANA BİR ŞEY SÖYLEYECEK OLANIN"

Terör soruşturması tartışılırken Üçok'un “Senin yaşın kadar benim terörle mücadelem var. Bana terörle mücadele ahkamı kesme. Ben FETÖ ile mücadelede 4 yıl 10 ay hapis yatmış adamım. Sen kimsin terörle mücadelede ahkam kesiyorsun” sözlerine Uğur “Ben de bu ülkede şerefiyle, namusuyla 40 yıldır gazetecilik yapan bir adamım. Alnımda bir tane leke yok. Terör örgütlerine karşı da mücadele ettim. Alnını karışlarım bana bir şey söyleyecek olanın” diyerek tepki gösterdi.