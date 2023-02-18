Voleybol dünyası sarsıldı! Muhammet Görken depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak büyük hizmetler etmiş, MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.