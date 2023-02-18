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Voleybol dünyası sarsıldı! Muhammet Görken depremde hayatını kaybetti

Voleybol camiası bir kez daha kötü haberle sarsıldı. Eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken depremde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:42
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TVF açıkladı: Muhammet Görken'i kaybettik

Voleybol dünyası sarsıldı! Muhammet Görken depremde hayatını kaybetti
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in vefat ettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak büyük hizmetler etmiş, MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

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