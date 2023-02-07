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Volebol Federasyonu yardım toplanacak adresleri açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan depremzedeler için yardım kampanyası...

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:20
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TVF'den yardım kampanyası

Volebol Federasyonu yardım toplanacak adresleri açıkladı
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak adına yardım kampanyası başlattı.
TVF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Sabaha karşı saat 04.17'de meydana gelen deprem herkesi olduğu gibi bizleri de çok üzmüştür. TVF olarak biz de tüm paydaşlarımızla beraber depremden zarar gören vatandaşlarımıza giyim, gıda ve deprem bölgesinde kullanılacak malzeme yardımında bulunacağız." ifadelerini kullandı.
"Bizimle aynı yolda yürüyen kulüplerimiz, sponsorlarımız, sporcular, antrenörler, hakemler ve tüm voleybol severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum." diyen Üstündağ, gıda, giyecek ve deprem bölgesinde kullanılacak malzemelerin federasyon tarafından oluşturulan merkezlere getirebileceğini kaydetti.
TVF'nin oluşturduğu yardım merkezleri ve adresleri şunlar:
- Ankara: TVF Başkent Voleybol Salonu, Emniyet Mah. Milas Sok No:9/A Beşevler Yenimahalle
- İstanbul: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu – Nuh Kuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sok. No:5 34660 Zeynepkamil, Üsküdar
- İzmir: Atatürk Voleybol Salonu, Ali Çetinkaya Bulvar No.75 Alsancak
- Bursa: Cengiz Göllü Voleybol Salonu, İhsaniye Mah. Atlas Sokak No 7 Nilüfer

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