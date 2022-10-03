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Twitch mesajını sabitlemek artık ücretli. İşte 'yükseltilmiş sohbet'in ücreti

Dünya çapında canlı yayın platformu olarak tanınan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitch uygulamasında mesaj sabitlemenin artık ücretli olacağı duyuruldu. İşte süresine göre mesaj sabitlemenin ücreti...

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:56
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Twitch uygulamasında mesaj sabitlemek ücretli oldu. İşte canlı yayında mesaj sabitleme ücreti

Twitch mesajını sabitlemek artık ücretli. İşte 'yükseltilmiş sohbet'in ücreti
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Sosyal medya uygulaması olan Twitch’te yayıncıların mesajları filtreleme özelliğinin olmamasından dolayı kullanıcılar aranan mesajı bulmakta zorluk yaşıyordu. Twitch bu sorunu ortadan kaldırmak için çözüm yolları üretmeye başladı. Artık izleyici, yayıncıya attığı mesajın görülmesi için ‘Yükseltilmiş Sohbet’ özelliğini kullanabilecek.

Twitch’in yalnızca seçili kanallarda gerçekleştireceği bu özellik sayesinde, izleyicilerin mesajını belli bir süreliğine sabitlemesini sağlanacak. Ancak bu özellik ücretli olacak. Kullanıcılar, mesajın en üstte gözükmesi için belli bir ücret ödemek zorunda olacak.

Platform bu adımıyla birlikte hem kendisi hem de yayıncı için yeni bir gelir kapısı oluşturmaktadır.

Mesaj sabitlemenin ücretleri ise şu şekilde:

30 saniye sabitlemek 5 dolar

1 dakika sabitlemek 10 dolar

1 dakika 30 saniye sabitlemek 25 dolar

2 dakika sabitlemek 50 dolar

2 dakika 30 saniye sabitlemek 100 dolar

Bu ücretlerin yüzde 70’inin içerik üreticilerine gideceği açıklandı. Geri kalan yüzde 30’luk kısım ise Twitch’e komisyon olarak geçecek. Şirket, yeni özelliğin sohbet akışını bozmaması için ücretleri yüksek tuttuğunu belirtti. Ücretin düşük olmasıyla birlikte özelliğin kötüye kullanımında artışın meydana geleceği düşünüldü.

Platform, ücretli mesaj özelliğinin kullanımı hakkında detaylı bir bilgi vermedi. Ancak ödemelerin yayın sohbetine atılan mesajlarda da YouTube Super Chat özelliği gibi kullanılması beklendiği duyuruldu. Ayrıca şirket, özellik için dört haftalık bir deneme yapacak. Ardından daha geniş bir kullanıma sunulup sunulmayacağına karar vermek için verileri inceleyecek.

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