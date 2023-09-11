Twıtch yayıncısına canlı yayında cinsel saldırı

Twıtch yayıncısı, kadın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken cinsel saldırıya uğradı.

Twıtch yayıncısına canlı yayında cinsel saldırı

Twıtch yayıncısı bir kadın Hong Kong’ta sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken Hindistan’lı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Kadın, sosyal medyada yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan kişi, önce sözlü taciz etti sonra elleriyle kadını sararak tacizine devam etti. Korkar adımlarla metro istasyonuna kaçan kadını, metro istasyonunda sıkıştıran kişi, istasyonda başka bir erkek yolcunun olduğunu fark edince olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

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