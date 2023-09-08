Dünyaca ünlü oyuncu iki tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi

ABD'li aktör Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Duruşma boyunca sessiz kalan oyuncu, cezasını duyunca eşiyle birlikte ağladı.

Dünyaca ünlü oyuncu iki tecavüz suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi

That 70s Show programının yıldızı Danny Masterson, iki kadına tecavüz etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Masterson bu cezanın en az 30 yılını yatacak.

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3 KADIN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

2001-03 yılları arasında ününün zirvesinde olan Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu madde verildiğini söylemişti.

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Dün görülen duruşma sırasında konuşan kadınlardan biri, "Keşke onu daha erken polise şikayet edebilseydim" dedi. Reusters ajansının aktardığına göre bir diğer kadın ise "Seni affediyorum. Artık hastalığının yükünü taşımam gerekmiyor" diye konuştu.

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HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Duruşma esnasında hiç konuşmayan oyuncu, en üst seviyeden ceza aldığı açıklandığındaysa eşiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı. Masterson daha önce de yargılanmış fakat 2022'de jüri hakkında bir karar verememişti.

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Bunun üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu Mayıs 2022'de suçlu bulunmuştu. Masterson cezasının açıklanmasının ardından tutuklandı. Yargılama sonucu Masterson'un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.

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BBC'ye konuşan iki kadının avukatı Alison Anderson "Bu kadınlar cesurca başlarına gelenleri anlattı ve iki ayrı yargılama sürecine doğrudan katıldı" dedi ve ekledi: "Engellemelere ve tehditlere rağmen bu acımasız cinsel saldırganın cezasını çekmesini sağladılar." Masterson'a yönelik suçlamalar ilk olarak 2017'deki #MeToo hareketi sırasında ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Masterson ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu söylemişti.

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Başlatılan soruşturmada savcılar, Scientology Kilisesi'nden yetkililerin tecavüze uğrayan kadınlardan birine şikayetçi olması durumunda kiliseden atılacağını söyleyerek 400 bin dolar ödeme içeren bir gizlilik anlaşması imzalamaya zorladığını öne sürüyordu.

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