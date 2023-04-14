14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Twitter kullanıcıları artık destan yazabilecek

Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre artık Twitter Blue kullanıcılarının karakter sayısı 10 bin olacak.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:42
Takip Et

Twitter Blue kullanıcılarının karakter sayısı 10 bine çıktı

Twitter kullanıcıları artık destan yazabilecek
+
Aa
-

Resmi Twitter Write hesabından yapılan bir açıklamaya göre artık Twitter Blue abonelerinin karakter sınırı 10 bine oldu.

10 bin karaktere kadar tweet atabilecek olan abonelerin ayrıca abonelik paylaşımlarına kalın ve italik metin biçimlendirme desteği de getirileceği ifade edildi.

Twitter daha önce yaptığı bir açıklama ile birlikte Twitter Blue aboneleri için karakter sınırını 4 bine çıkarmıştı. Şubat ayında yapılan bu değişikliğin üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen sosyal medya platformu karakter sınırını bir kez daha artırma kararı aldı.

TWITTER TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Twitter’ın mümkün olan en az karakter ile kişilerin kendisini ifade etmesi hedefinden bir hayli uzak görünüyor. Diğer yandan ise artık bir haber platformu konumuna gelen Twitter’de birçok kullanıcı söyledikleri kesilmeden istediklerini aktarabilecek.

TWİTTER BLUE FİYATI NEDİR

Türkiye’de de sunulmaya başlanan Twitter Blue aboneliğinin aylık ücreti 150 TL olarak belirlenmiş durumda. Yıllık olarak ise istenen rakam 1.570 TL seviyesinde.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
4
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
5
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
7
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿ Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
﻿Kilogramı 30 lira: Memurlar gelin ve damada soğan taktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.