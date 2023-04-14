Twitter kullanıcıları artık destan yazabilecek

Resmi Twitter Write hesabından yapılan bir açıklamaya göre artık Twitter Blue abonelerinin karakter sınırı 10 bine oldu.

10 bin karaktere kadar tweet atabilecek olan abonelerin ayrıca abonelik paylaşımlarına kalın ve italik metin biçimlendirme desteği de getirileceği ifade edildi.

Twitter daha önce yaptığı bir açıklama ile birlikte Twitter Blue aboneleri için karakter sınırını 4 bine çıkarmıştı. Şubat ayında yapılan bu değişikliğin üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen sosyal medya platformu karakter sınırını bir kez daha artırma kararı aldı.

TWITTER TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Twitter’ın mümkün olan en az karakter ile kişilerin kendisini ifade etmesi hedefinden bir hayli uzak görünüyor. Diğer yandan ise artık bir haber platformu konumuna gelen Twitter’de birçok kullanıcı söyledikleri kesilmeden istediklerini aktarabilecek.

TWİTTER BLUE FİYATI NEDİR

Türkiye’de de sunulmaya başlanan Twitter Blue aboneliğinin aylık ücreti 150 TL olarak belirlenmiş durumda. Yıllık olarak ise istenen rakam 1.570 TL seviyesinde.