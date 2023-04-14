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Twitter'da içerik üreticilerine 'abone olma özelliği' geliyor

Twitter'a yaptığı yeniliklerle gündemden düşmeyen CEO Elon Musk bu kez de içerik üreticilerine 'abone ol' özelliği getireceğini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 08:35
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Twitter'a 'abone olma özelliği' geliyor

Twitter'da içerik üreticilerine 'abone olma özelliği' geliyor
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" dedi.

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını belirtti.

Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.

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