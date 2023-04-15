Twitter’a yeni özellik geliyor. Bulmak kolay olacak

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya uygulaması Twitter yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. teknoloji dünyasından bilgileri sızdırmasıyla tanınan Alessandro Paluzzi yeni bir bilgiyi daha açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paluzzi, Twitter’in Listeleri arama yeteneği üzerinde çalıştığını duyurdu.

İşte paylaşım:

KARAKTER SINIRI ARTMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni özelllik eklenen Twitter’da Twitter Blue abonelerinin karakter sınırı 10 bine oldu. 10 bin karaktere kadar tweet atabilecek olan abonelerin ayrıca abonelik paylaşımlarına kalın ve italik metin biçimlendirme desteği de getirileceği ifade edildi.

TWİTTER BLUE

Türkiye’de de sunulmaya başlanan Twitter Blue aboneliğinin aylık ücreti 150 TL olarak belirlenmiş durumda. Yıllık olarak ise istenen rakam 1.570 TL seviyesinde olduğu biliniyor.