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Elon Musk Twitter'ın simgesini değiştirince Dogecoin'de dengeler bozuldu

Twitter'ın sahibi Elon Musk, uygulamanın logosunu değiştirip Dogecin simgesini koydu. Değişen simge ile birlikte Dogecoin'de yüzde 22 arttı ve 0,98 dolar seviyesine ulaştı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 08:12
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Twitter logosunu Dogecoin simgesiyle değişti

Elon Musk Twitter'ın simgesini değiştirince Dogecoin'de dengeler bozuldu
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Uygulamayı satın aldığından beri köklü değişiklikler yaparak Twitter'ı değiştiren Elon Musk, şimdi de uygulamanın simgesini kuştan 'Dogecin köpeği'ne çevirdi.

 Dogecoin bilindiği üzere Elon Musk tarafından zaten destekleniyordu. Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı bu simge değişikliği ise dengeleri değiştirdi.

Musk, bu hamlesi ile hayranı oldu meme coine önemli bir destek vermiş oldu. Dogecoin’in Twitter’da yer alması kripto paranın değerini de önemli oranda artırdı. Dogecoin logosunun Twitter’ın yerini alması ile birlikte kripto paranın değeri kısa bir süre içerisinde 0.077 dolar seviyesinden 0.098 seviyesine yüzde 22’lik bir artış gösterdi.

Dogecoin simgenin Twitter logosunun yerini almasının nedeni ise şu an için merak konusu.

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