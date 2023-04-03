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Mavi kuş gitti köpek geldi. Twitter logosu mu değişti

Twitter kullanıcıları 3 Nisan Pazartesi günü uygulamaya girdiklerinde mavi kuş logosunun yerine dogecoin simgesi olan köpek görselini gördüler. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bazı kaynaklar, Elon Musk'ın Dogecoin davasıyla ilgisi olabileceğine işaret ediyorlar.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 21:12
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Mavi kuş gitti köpek geldi. Twitter logosu mu değişti

Mavi kuş gitti köpek geldi. Twitter logosu mu değişti
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Geçtiğimiz Cuma günü, ABD'li bir yargıç, Elon Musk'ı Dogecoin kripto para birimini desteklemek için bir piramit planı yürütmekle suçlayan 258 milyar dolarlık bir haraççılık davasıyla karşı karşıya bıraktı. Musk ve Tesla'nın avukatları, Dogecoin hakkındaki tweet'leri nedeniyle açılan davayı "hayal ürünü bir kurgu" olarak nitelendirdiler ve yatırımcıların iddialarını reddettiler.

Avukatlar, yatırımcıların Musk'ın kimleri dolandırmayı amaçladığını veya hangi riskleri gizlediğini asla açıklamadıklarını ve "Dogecoin Rulz" gibi ifadelerin dolandırıcılık iddiasını desteklemek için çok belirsiz olduğunu belirttiler. Musk'ın avukatlarına göre, Musk'ın Dogecoin hakkında attığı tweet'ler yasalara aykırı değildir.

Davacılar, Musk'ı Dogecoin'in fiyatını kasıtlı olarak yükseltmekle suçladılar ve daha sonra düşmesine izin vererek yatırımcıları zarara uğrattıklarını iddia ettiler. Yatırımcıların avukatı ise davalarının başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Konuyla ilgili Twitter'ın neden dogecoin simgesini kullandığı henüz netlik kazanmadı ancak bu değişiklik, Musk'ın Dogecoin davasıyla ilgisi olabilir.

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