Twitter'a beğenileri gizleme özelliği geliyor

Kullanıcılar Twitter (X)'da beğendiğini gizlemek istiyorlarsa, artık o gönderiler takipçiler tarafından görüntülenemeyecek.

Twitter'a beğenileri gizleme özelliği geliyor

Twitter’da beğenileri silmek isteyen kullanıcılar, "beğenilerimi kimse görmesin” diyen kullanıcıların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; Twitter (X), kullanıcıların beğenileri gizlemelerine olanak tanıyan yeni özelliği sundu.

Threads, Bluesky ve diğer sosyal ağ platformlarından sonra Twitter da artık beğendikleri gönderileri göstermek istemeyenler için beğenileri gizleme seçeneği sundu.

Twitter’da şu ana kadar kişilerin profillerine girerek tüm beğendiği paylaşımlar görülebiliyordu. Beğenilen paylaşımları gizlemenin yolu profili gizliye almaktı ancak artık bir seçenek var.

Twitter'da beğenileri nasıl gizlerim? diyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyle:

Twitter web sitesine girin.

Sol atta üç noktaya tıklayın.

Premium - Tercihler’e tıklayın.

Seçili yeni özelliklere erken erişime tıklayın.

En altta profil özelleştirmeye tıklayın.

Beğeniler sekmesini gizle kutucuğunu işaretleyin.

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