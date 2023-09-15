Twitter’da beğenilenler gizlenebilecek. Yeni dönem başlıyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, X eski adıyla Twitter yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Platform tarafından yapılan açıklamada X'e ödeme yapan aboneler artık beğeni sekmelerini gizleyebilecek.

Bununla birlikte bireysel Beğenileriniz gönderilerde görünmeye devam edecek. Ek olarak, beğenileriniz X API’lerinden de gizlenecek.

Öte yandan bir kullanıcı X Premium için ödeme yapmayı bıraktığında ne olacağı net değil, ancak bu noktada beğeniler sekmesinin yeniden görünür hale gelmesi muhtemel görünüyor.