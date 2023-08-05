Twitter'a bomba özellik

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana yaptığı değişikliklerle gündemden düşmeyen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde uygulamanın adını X olarak değiştirmiş, ikonik mavi çerçeveli kuş logosunu da siyah çerçeveli X olarak güncellemişti.

Elon Musk şimdi ise yeni bir özellik için kolları sıvadı. Twitter yeni adıyla X'te artık kullanıcıların canlı yayın yapabileceğini duyurdu.

Elon Musk ilk denemeyi gerçekleştirdi ve canlı yayını X üzerinden yayınladı. Canlı video olarak adlandırılan yeni özelliği Musk, "Canlı video artık oldukça iyi çalışıyor. Yayınladığınızda kamera gibi görünen düğmeye dokunmanız yeterli." diyerek duyurdu.

Konuyla ilgili ilk test videosunu da yayınladı.