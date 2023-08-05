Twitter'a bomba özellik

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, adını X olarak değiştirdiği Twitter'a getireceği yeni özelliğin ilk testini yayınladı. Özellik için "kamera gibi görünen düğmeye dokunmanız yeterli" dedi.

Twitter'a bomba özellik

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana yaptığı değişikliklerle gündemden düşmeyen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde uygulamanın adını X olarak değiştirmiş, ikonik mavi çerçeveli kuş logosunu da siyah çerçeveli X olarak güncellemişti.

Elon Musk şimdi ise yeni bir özellik için kolları sıvadı. Twitter yeni adıyla X'te artık kullanıcıların canlı yayın yapabileceğini duyurdu.

Elon Musk ilk denemeyi gerçekleştirdi ve canlı yayını X üzerinden yayınladı. Canlı video olarak adlandırılan yeni özelliği Musk, "Canlı video artık oldukça iyi çalışıyor. Yayınladığınızda kamera gibi görünen düğmeye dokunmanız yeterli." diyerek duyurdu.

Konuyla ilgili ilk test videosunu da yayınladı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Son Haberler
Tam 68 tanesini vücuduna yapıştırdı ağırlıktan yürüyemeyince yakalandı Dünya
Tam 68 tanesini vücuduna yapıştırdı ağırlıktan yürüyemeyince yakalandı
Venezuela lideri: Trump beni öldürmeye çalıştı Dünya
Venezuela lideri: Trump beni öldürmeye çalıştı
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu belli oldu
Herkesin adak adadığı türbe Çanakkale şehidinin çıktı Güncel
Herkesin adak adadığı türbe Çanakkale şehidinin çıktı
"Sol yerine sağ ayağımı ameliyat ettiler" iddiası. Uyanınca şok oldu Güncel
"Sol yerine sağ ayağımı ameliyat ettiler" iddiası. Uyanınca şok oldu
Ezgi Mola karnı burnunda denize girdi. Bebek göründü Magazin
Ezgi Mola karnı burnunda denize girdi. Bebek göründü
Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz Güncel
Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz