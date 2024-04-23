Twitter'a rakip olacaktı. Uygulama artık kullanılamayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Twitter'a rakip olacaktı. Uygulama artık kullanılamayacak
Twitter'ı ortadan kaldırmayı amaçlayan ve onun yerine geçmek isteyen uygulamalara geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklenmişti. "Post News" olarak adlandırılan uygulamanın da fişi çekildi.

Elon Musk'ın satın almasının ardından uygulamada köklü değişiklikler yapılmış, kullanıcılar resmi olarak para kazanmaya başlamıştı.

Ona rakip olmak isteyen bir uygulama da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve ünü fazla yayılamamıştı.

Post News adı verilen uygulamanın iki hafta içerisinde kullanımına son verileceği duyuruldu.

2023 yılının sonlarına doğru eski Waze CEO’su Noam Bardin tarafından geliştirilen Post News, temelde Twitter benzeri bir hizmet sunmayı amaçlamıştı.

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Kullanıcıların büyük yayıncıların abonelik tabanlı makaleleri uygun fiyatlarla okumasını sağlaması amaçlanıyordu.

Post News, “zehirlerden arınmış bir topluluk” oluşturmak isterken kendisi kapandı. Beta testlerini tamamlayan uygulama, bu süre içerisinde yaklaşık 450 bin kişinin ilgisini çekti ama yine de Twitter'ın başarısına erişemedi.

Post News’in “gerçek bir işletme veya önemli bir platform haline gelecek kadar hızlı büyümediği” aktarıldı.

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