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Twitter'a tweet düzenleme özelliği geldi. Ama ücretli

Gündemi belirleyen sosyal medya uygulamalarından Twitter'da, aylardır sözü edilen 'Tweet düzenleme özelliği' aktif hale getirildi. Ancak özellik tüm kullanıcılara açılmadı ve özelliğin ücretli olacağı açıklandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:12
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Twitter'a tweet düzenleme özelliği geldi. Tweet düzenleme ücreti ne kadar

Twitter'a tweet düzenleme özelliği geldi. Ama ücretli
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Twitter, özellikle Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinde istediği ve sonrasında sosyal medya kullanıcılarından gelen yoğun talep sonrasında; paylaşım yapıldıktan sonra yanlış yazımı düzenleme işine izin verecek olan tweet düzenleme butonu üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Sosyal medya kullanıcılarının uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenen bu özellik sayesinde artık yazım hatası yapılan ve belirli bir kısmını veya tamamı, içerisindeki medya dosyası ile birlikte değiştirilebileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz gün Silikon Vadisi’ndeki gelişmeleri aktaran Casey Newton yeni özelliğin ne zaman geleceğini ve kimler tarafından erişilebilir olacağını açıkladı. Newton tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Tweet düzenleme butonu 21 Eylül’den itibaren tüm dünyada erişime açılacağı aktarıldı.

Ortaya çıkan iddiaların ardından sosyal medyada bazı sızıntılar meydana gelmişti. Bahsi edilen durum, Twitter şirketi tarafından da doğrulandı. Tweet düzenleme özelliğinin yalnızca Twitter Blue aboneleri tarafından kullanılabilecek. Dolayısıyla “aylık 4.99 dolar abonelik ücretini gözden çıkaran kullanıcılar bir dizi özellikle birlikte bu yeni butona da erişebilecek” ifadeleri kullanıldı.

Aylık 4.99 olarak adlandırılan abonelik hizmetinin Türkiye’de ne zaman kullanıma açılacağı ve kaç para olacağı şu an için belli değil. Ancak geçtiğimiz dönemde iOS kullanıcıları için App Store’da 30,99 TL, Android kullanıcıları için Play Store’da 47,99 TL olacak şekilde listelenmişti.

İŞTE DİĞER TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ:

Reklamsız Makaleler: ABD merkezli popüler yayıncılardan oluşan bir ağda reklamsız okuma deneyimi.

En Popüler Makaleler: Ağında son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere kolayca göz at.

Okuyucu: Uzun tweet dizilerini okumanın daha kolay yolu. Tweet dizisinin üst kısmındaki okuyucu simgesine dokunarak Okuyucu özelliğini açın veya bunu metin boyutunuzu değiştirmek için kullanın.

Yer İşareti Klasörleri: Yer İşaretlerini klasörlerde düzenleyerek bitmeyen kaydırma sürecinden kurtul.

Gezintiyi kişiselleştir: En çok kullandığın sayfaları sekme çubuğundan ayarla.

Uygulama Teması: Twitter deneyimin için yalnızca senin görebileceğin yeni bir tema rengi seç.

Daha uzun videolar yükle: Paylaşacak daha fazla şeyin olduğunda 10 dakikaya kadar videolar yükleyip tweetle.

Sabitlenen sohbetler: Favori sohbetlerini Direkt Mesaj gelen kutunun en üstüne sabitlemek için sohbeti kaydır.

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