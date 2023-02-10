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'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür

Twitter'da bulunan güzlük tweet limiti, depremzedelere yardım etmek isteyen kişilere sorun çıkarıyor. Kullanıcıların bu sorunu ortadan kaldırabilmesi için uygulaması gereken çözümler...

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:49
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Twitter'daki günlük tweet limitini aştın çözümü

'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı sosyal medya erişimleri kısıtlanmış, Twitter'da kısıtlamanın kalkmasından sonra yeni bir sorun ortaya çıkmıştı.

Özellikle kriz anlarında halkın haber kaynaklarından biri olan Twitter, saat 1:00 itibariyle düzelmişti. Uygulamaya sorunsuz erişim yapılıyor ancak bu kez tweet atılmıyor.

Tweet atmak isteyenler  “Günlük tweet limitini aştın” uyarısıyla karşılaşıyor. 

UYARI NASIL KALDIRILIR

Atılacak tweeti birkaç dakika ileri planlayarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. Dolayısıyla belirtilen sürede tweet paylaşılacaktır.

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﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
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