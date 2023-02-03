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Instagram’da mavi onay rozeti dönemi

Instagram’a Twitter benzeri bir 'mavi onay rozeti' gelebileceği öne sürüldü.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:16
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Instagram’a Twitter gibi mavi onay rozeti geliyor

Instagram’da mavi onay rozeti dönemi
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Instagram'ın Twitter'ın bir süredir karmaşa içindeki mavi onay rozetli abonelik sistemine benzer bir şeyler üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Uygulamalardaki yenilikleri keşfetmesi ve Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi bu sefer de Instagram'ın mavi onay rozetli bir paket üzerinde çalıştığını öne sürdü.

TWITTIR BENZERİ BİR ABONELİK SİSTEMİ

Paluzzi'nin uygulamanın beta kodlarında keşfettiğini duyurduğu bu özellik, Twitter'daki sisteme benziyor.

Elon Musk'ın satın almasıyla mavi onayı için alınması gereken rozet Blue aboneliğiyle satılmaya başlanmıştı.

Instagram'daki sistemin nasıl olacağı henüz bilinmiyor ancak ilerleyen dönemde sistem hakkında detayların ortaya çıkması bekleniyor.

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