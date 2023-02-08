Flaş... Flaş... Depremzedelerin yardım çağrısı yaptığı sosyal medyaya kısıtlama getirildi

Twitter'a giren sosyal medya kullanıcıları hesaplarına ulaşamadığını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda vatandaş tarafından arama kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde Twitter’ı kullanıyordu. Ancak uygulamada erişim sorunu olduğu belirtildi..

Çok sayıda kullanıcı Twitter sayfalarının güncellenmediğini belirtiyor.

Erişim sıkıntısının kaynağı henüz bilinmiyor.

TikTok'ta da aynı sorunun yaşandığı ifade edildi.

Sosyal medya uygulamalarında akışın yenilenmediği hatta sitelerde herhangi bir sayfanın açılmadığı görülüyor.

İŞTE TWITTER'A ERİŞİM SORUNUNUN GÖRÜNTÜSÜ