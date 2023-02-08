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Flaş... Flaş... Depremzedelerin yardım çağrısı yaptığı sosyal medyaya kısıtlama getirildi

Depremzedelerin yardım için kullandığı sosyal medyaya erişim kısıtlaması geldiği öğrenildi. Twitter'a ve TikTok'a bant daraltma uygulaması başladığı iddia edildi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:26
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Sosyal medyaya kısıtlama getirildi

Flaş... Flaş... Depremzedelerin yardım çağrısı yaptığı sosyal medyaya kısıtlama getirildi
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Twitter'a giren sosyal medya kullanıcıları hesaplarına ulaşamadığını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda vatandaş tarafından arama kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde Twitter’ı kullanıyordu. Ancak uygulamada erişim sorunu olduğu belirtildi..

Çok sayıda kullanıcı Twitter sayfalarının güncellenmediğini belirtiyor.

Erişim sıkıntısının kaynağı henüz bilinmiyor. 

TikTok'ta da aynı sorunun yaşandığı ifade edildi.

Sosyal medya uygulamalarında akışın yenilenmediği hatta sitelerde herhangi bir sayfanın açılmadığı görülüyor.

İŞTE TWITTER'A ERİŞİM SORUNUNUN GÖRÜNTÜSÜ

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1903 aşkı
8.02.2023 16:39
Bu deprem içimizi yaktı kavurdu, binlerce insanımız öldü, binlerce insanımız evsiz kaldı, halen binlerce insanımız göçük altında . Deprem yıldırır, ama AKP nin baskıları bu milleti yıldıramaz.  
 
Hasan asar
8.02.2023 16:33
Yaptıkları kısıtlama yanlış. Bunun farkında olmayanlar, halen ne bekliyorlar. Emir mi bekliyorlar. Ülkeye ve insan canını hiçe saymaktır.  
 
Demek ki
8.02.2023 16:27
Birileri(!?) DOĞRULARDAN & DOĞRULUKTAN rahatsız olmuş.  
 
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