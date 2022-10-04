Twitter'daki özel mesajlar bölmesinin arayüzü değişti

Sosyal medya uygulamalardan Twitter platformu, özel mesajlar arayüzünü değiştirdi.

Android telefonlar için özel mesajlar kısmında tasarım değişikliğine gidildi. daha net ve parlak tasarımla güncellendiği söylenen sosyal medya platformunun yanıt verme ve kaydırma efektlerindeki performansın arttırıldığı duyuruldu.

Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda güncellemenin sadece özel mesajlarla sınırlı kalmayacağı ifade edildi.

Tüm özel mesajların listelendiği ana mesajlaşma ekranının da yenilendiği duyuruldu. Performans iyileştirmeleri yapılan uygulamada göz yormayan bir tasarım uygulanacak.

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