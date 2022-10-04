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Twitter'daki özel mesajlar bölmesinin arayüzü değişti

Dünya çapında en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Twitter'da yeni bir güncelleme yapıldı. Uygulamanın özel mesajlar bölümünde arayüz değişikliği yapıldı. Özellik Android'de kullanıma geçmedi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:22
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Twitter'daki mesajlar kısmının arayüzü değişti

Twitter'daki özel mesajlar bölmesinin arayüzü değişti
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Sosyal medya uygulamalardan Twitter platformu, özel mesajlar arayüzünü değiştirdi. 

Android telefonlar için özel mesajlar kısmında tasarım değişikliğine gidildi. daha net ve parlak tasarımla güncellendiği söylenen sosyal medya platformunun  yanıt verme ve kaydırma efektlerindeki performansın arttırıldığı duyuruldu.

Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda güncellemenin sadece özel mesajlarla sınırlı kalmayacağı ifade edildi.

Tüm özel mesajların listelendiği ana mesajlaşma ekranının da yenilendiği duyuruldu. Performans iyileştirmeleri yapılan uygulamada göz yormayan bir tasarım uygulanacak.

GÜNCELLEMEYLE İLGİLİ BAZI EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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